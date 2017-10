Marcus Alexandre agradece esforço das equipes na recuperação da capital após vendaval

Estamos desde às 6h da manhã com equipes mobilizadas trabalhando na retirada de árvores e entulhos e visitando os bairros mais afetados pela tempestade de ontem.

Neste sábado retomamos os trabalhos bem cedinho, vamos fazer tudo o que for possível para que a cidade volte logo à normalidade. Nossa solidariedade às pessoas que de alguma forma foram atingidas por este fenômeno da natureza.

Um grande mutirão para tentar amenizar os prejuízos causados pelo vendaval.

Meu agradecimento aos homens do Corpo de Bombeiros, equipes da Defesa Civil, Governo do Estado, SEMSUR, EMURB, SEMEIA e todas secretarias do Município.