Deputado Nicolau Júnior participa da assinatura de convênio para obras do anel viário de Brasiléia

Na última sexta-feira, 06, o deputado Nicolau Júnior participou, juntamente com parlamentares e autoridades do governo do Estado, da celebração de uma conquista importante para a região do Alto Acre, a assinatura de convênio para a construção do contorno rodoviário de Epitaciolândia e Brasiléia, o anel viário do Alto Acre.

O evento aconteceu no Centro Cultural de Brasiléia e contou com a participação do governador Tião Viana, dos senadores, Petecão e Gladson Cameli, da prefeita de Brasiléia, Fernanda Assem, do prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores e vários deputados estaduais e federais, além de vereadores de Rio Branco e das duas cidades beneficiadas pela obra.

O projeto prevê dez quilômetros de estrada contornando Brasiléia, e uma ponte de via dupla com 240 metros sobre o Rio Acre.

A obra é estratégica para o tráfego na Rodovia Interoceânica, no acesso ao Peru.

De acordo com o diretor executivo do Dnit, Halpher Luigi, o anel viário tira da área urbana a passagem de veículos de cargas pesadas que cruzem a BR 317.

O investimento, de R$ 60 milhões, foi garantido graça ao esforço de toda a bancada federal do Acre, que alocou emenda parlamentar impositiva para a obra.

“Parabenizo toda a bancada federal que se uniu para garantir esses investimentos. Além do benefício da obra que ajudará o desenvolvimento do Acre, no período da construção, garantirá mais empregos a população, aquecendo assim, a economia da região”, disse Nicolau Júnior.