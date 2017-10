Frente Popular realiza plenária em Sena Madureira. Candidato sai em 15 adias

Sem a presença de Marcus Alexandre, que ficou em Rio Branco cuidando das consequências da chuva de sexta-feira na capital, a rente Popular realizou a plenária em Sena Madureira ontem no final da manhã, com caravanas vinda da zona rural, de Manoel Urbano e de Santa Rosa. O governador Tião Viana explicou que exatamente por conta das caravanas que e deslocaram até o município a reunião não foi adiada, em respeito aos militantes.

O prefeito Marcus Alexandre foi representado no evento por sua mãe, dona Tânia de Cassia, levada ao palco pelo senador Jorge Viana e muito aplaudida. Os outros pré-candidatos do partido, o deputado Daniel Zen, a vice-governadora Nazaré Araújo e o secretário de Segurança, Emylson Farias fararam sobre a unidade da Frente Popular e seus planos de governo, se escolhidos, mas mostrando a unidade e a força da coligação.

Com o auditório do ginásio Dom Júlio Matiolli lotado, a caravana da Frente Popular defendeu os 20 anos de gestão do PT no governo do Estado mostrando os avanços do estado neste período e projetado nova vitória em 2018.

O deputado Daniel Zen começou lembrando sua trajetória como gestor público, em especial na área da Educação e listou os avanços da Frente Popular nessa área e também na Saúde, produção e integração em todo o Acre. Para ele, as estatísticas mostram o avanço exponencial da Frente Popular e aponta para um futuro ainda mais promissor. O deputado atribuiu à determinação do governador Tião Viana o sucesso do desenvolvimento do interior acreano, dizendo que a população e os produtores estão recebendo o apoio necessário para o futuro.

A vice-governadora Nazaré Araújo lembrou a luta de sua família para vencer a perseguição da ditadura, especialmente da sua mãe, Maria Lúcia e disse que o Acre tem sido o exemplo em várias áreas para o Brasil, especialmente no cuidado com o dinheiro público e na determinação com que busca seu desenvolvimento. Disse que o encontro do dia 27 será fundamental para a discussão da segurança pública e revela a vontade do governador Tião Viana de encaminhar soluções nacionais para o problema da proteção às fronteiras. Para ela, a movimentação do povo vai garantir a continuidade do projeto da Frente Popular e a vitória de Lula em 2018.

O secretário Emylson Farias falou da infância de menino pobre em Xapuri e da determinação, já naquela época, em ser delegado de polícia. Emylson disse que as ameaças contra sua vida se tornaram uma constante, mas que quem escolhe este caminho não pode ter medo. Explicou que os crimes acontecidos no interior, especificamente em Sena Madureira, têm sido resolvidos em no máximo duas semanas e os autores se encontram presos e assim tem sido em todo o estado, com a polícia dando a resposta necessária. Evidenciou a importância da reunião nacional no dia 27 no Acre como uma grade realização do governador, que tem feito o possível e dado condições de trabalho para as forças de segurança. Diz que tem orgulho em participar da campanha da Frente e que a união de todos vai manter a unidade e os resultados do trabalho.

O senador Jorge Viana ressaltou que passou a manhã percorrendo Rio Branco com o deputado Ney Amorim e o prefeito Marcus Alexandre e que a destruição causada pelo verdadeiro ciclone tropical que atingiu a capital foi grade, mas que o trabalho da prefeitura foi exemplar em minorar os estragos, com um processo de mutirão de trabalho.

O senador destacou os governos da Frente Popular, ressaltando que o Acre hoje de destaca no Brasil graças a esse esforço e que tem certeza que a população vai fazer a escolha certa, por um projeto vitorioso no próximo ano. Ele levou à plateia a mãe do prefeito de Rio Branco, dona Tânia, como exemplo de uma mulher que se apaixonou pelo Are e que dava seu testemunho de confiança no Estado.

O deputado Ney Amorim flou sobre a dobradinha que fará na eleição com Jorge Viana e que acredita na eleição do governo e dos dois senadores da Frente Popular, Que tem percorrido o interior como presidente da Assembleia e visto as realizações no setor de produção e infraestrutura e que o governo do estado é o grande responsável por esse progresso.

Estiveram em Sena, ainda, os deputados federais Léo de Brito e César Messias. Esse último lembrou que possui parentesco na oposição, mas sempre se posicionou favorável aos ideais da Frente Popular, por acreditar que esse é o melhor caminho para o Acre e destacou o trabalho realizado pelo governador Tião Viana e pelo senador Jorge Viana, este último, em Brasília, dizendo que fez um pronunciamento muito importante esta semana cobrado o perfeito funcionamento das instituições, como prerrogativa da nacionalidade. O deputado foi muito aplaudido quando falou da unidade e do processo transparente das ações da Frente Popular.

Tião Viana destaca processo democrático

O governador Tião Viana disse que em 15 dias deve estar concluído o processo de discussão interna da Frente Popular e que o candidato da coligação deve ser anunciado, com o compromisso do escolhido de percorrer de novo todo o interior debatendo seu programa de governo e recebendo sugestões de todo o Acre. Disse que o processo de plenárias oxigenou e mobilizou favoravelmente todo o partido, destacando o clima de união entre os candidatos e a diversificação das mensagens junto à opinião púbica.

O governador lamentou que fosse retirada do Estado a gestão da BR-364, destacando que todos os esforços foram feitos e que a BR manteve o tráfego mesmo nos tempos mais rigorosos de chuva e que, infelizmente, não é o que se vê agora. Só na região dos três municípios, Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa, seu governo investiu R$ 194 milhões em infraestrutura e na área de produção, dando condições de desenvolvimento às famílias. Que no Acre já foram mais de R$ 4 bilhões de investimentos em seu governo.

Tião alertou que o próximo governador terá dificuldade com a despesa da previdência que consome a cada mês R$ 30 milhões dos cofres públicos e que tem sido assim desde que assumiu e que essa é uma conta que não fecha. Finalmente, o governador chamou a atenção para a reunião do dia 27, quando afirmou que mais uma vez o Acre d[a exemplo para o Brasil, buscando soluções e não problemas e que a segurança da fronteira e o combate ao narcotráfico é uma constante em sua administração.

Dona Tânia é aplaudida de pé

Representando o prefeito Marcus Alexandre, seu filho, dona Tânia de Cássia Médici de Aguiar foi levada à frente do público pelo senador Jorge Viana. Ela ressaltou que os compromissos de Marcus Alexandre com a capital, assolada por uma chuva inclemente na tarde de sexta-feira o impedira de estar presente e agradeceu às constantes manifestações de carinho que seu filho vem recebendo em todo o interior, especialmente do povo de Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa.

Revelando que desejaria ter o dom da oratória para falar de público, cocou-se como uma pessoa que aprendeu a amar o Acre e seu povo pelo carinho demonstrado com sua família e que acredita muito na região, pelo povo mar

avilhoso que possui. Disse estar comovida pela recepção em Sena Madureira e que ver a unidade e a corrente positiva a deixa mito satisfeita. Que Marcus Alexandre nunca colocaria a família de lado para aceitar os desafios e que é unidade familiar, que é a corrente de solidariedade e de amizade que é o motor do trabalho do prefeito. Muito emocionada, foi aplaudida de pé pelo ginásio lotado.