Aumenta a rejeição pelos partidos tradicionais

Cresce rejeição aos partidos tradicionais como o PMDB, PT e PSDB, enquanto as novas legendas como o PSol, o Novo e Rede Sustentabilidade despontam no quesito de novas filiações.

O partido do presidente da República, Michel Temer registrou uma grande queda no período de janeiro a agosto deste ano, pois tinha 2.401.067, agora só tem 2.399.020.

O Partido dos Trabalhadores (PT) que contava 1.585.746 caiu para 1.581.363 filiados, conforme números disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Já os tucanos, que contavam com 1.445.991, registrou um pequeno crescimento, pois pulou para 1.449.276.

“Estamos com uma nova campanha de filiação, porque queremos aumentar em 30% o nosso número de filiados”, prometeu o secretário-geral do PPS, Francisco Souza.

Segundo ele, a legenda conta atualmente, com 800 filiados, mas a capital responde por cerca de 50% dos simpatizantes. “Aproveitaremos esta crise de representatividade dos partidos tradicionais, para ampliar os nossos quadros para 201”, destacou o dirigente socialista.

Para o dirigente comunista Zé Uchoa, o PT e PC do B serão os mais penalizados, por conta desta campanha direcionada da mídia para inviabilizar os partidos de esquerda no pleito do próximo ano.

Ressaltou que o PSB vem sendo desidratado, com a migração dos parlamentares para os partidos de direita. “Temos enfrentado resistência para atrair novos filiados, mas retomaremos o programa de aproximação das bases para atrair novos quadros”, prometeu.

Disse que a legenda conta com aproximadamente uns dez mil filiados em todo o estado, só com o recadastramento que poderão avaliar o que sobrou. “No pleito passado conseguimos filiar uns mil camaradas, com a campanha que deflagramos em todos os municípios com o título: Café com filiação”, recordou o dirigente comunista.