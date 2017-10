Campanhas do Detran reduzem ocorrências

Redução de vítimas fatais e acidentes de trânsito são conquistas do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) no primeiro semestre de 2017. O trabalho de conscientização dos condutores, somado à sinalização das vias e à fiscalização de trânsito, tem surtido efeitos positivos no Estado.

O diretor geral do Detran, Pedro Luís Longo, relata que a segurança de trânsito está associada a três fatores: engenharia de trânsito, educação e a fiscalização de trânsito. “A soma desses fatores tem propiciado que a gente consiga bons resultados”, relata.

A educação de trânsito é uma das prioridades da atual gestão do órgão. Dentro dos trabalhos de conscientização, o Detran realiza ações dentro de escolas, voltadas para os futuros condutores, e também dentro de empresas, para motoristas e servidores do setor de transportes.

Em 2017, mais de 295 mil pessoas foram alcançadas com ações educativas no estado, por meio de atividades diversas voltadas para todas as faixas etárias, com a intenção de mudar a cultura da desobediência às leis de trânsito e promover a cima de tudo o respeito à vida.

Para o final do ano, campanhas serão veiculadas nas mídias com o destaque da necessidade de uma cautela especial no trânsito nesse período de festividades, que tem aglomerações e o consumo de bebidas, de acordo com o diretor do Detran.

Além ainda do trabalho de fiscalização nas ruas, com o intuito de somar no combate aos acidentes. “Sem fiscalização muitas vezes vocês não consegue encontrar determinados resultados”, relata Pedro.

Educação de trânsito

A Coordenadoria de Educação de Trânsito do Detran/AC, atua como agente transformador no trânsito, contribuindo para a disseminação de informações que permitam a mudança na conduta de pedestres, passageiros, ciclistas, motociclistas e demais condutores, potencializando a educação e a cidadania a fim de que colaborem para um trânsito seguro, humanizado e que preserve a vida.

Por meio do projeto Jovem Aprendiz do Trânsito, o Detran contemplou alunos de Ensino Médio com o curso de formação teórico para obtenção da primeira Carteira de Habilitação. Foram 200 alunos de Cruzeiro do Sul e vai concluir uma turma de 100 alunos em Rio Branco ainda este ano.

Engenharia de Trânsito

Este ano, a Coordenação de Estatística e Engenharia do Detran já executou 78% das metas previstas para 2017. Com a implantação de 3.300 m² de sinalização horizontal e a implantação de 764 placas de sinalização vertical, atendendo aos municípios de Acrelândia, Brasileia, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Mâncio Lima, Plá- cido de Castro, Rodrigues Alves, Sena Madureira e Rio Branco.

Reduções

As ações do departamento geraram uma redução 39% de mortes no trânsito no estado, se comparado com o mesmo período do ano passado, passando de 41 mortes para 25. O número de acidentes com vitimas fatais passou de 38 para 22 no período.

As ações do órgão também proporcionaram a redução de 10,4% no total de acidentes de trânsito. No primeiros seis meses de 2016 foram 3.225, enquanto este ano foram 2.888.

Natan Peres