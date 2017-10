PM apreende dois adolescentes com arma de fogo no 2° Distrito

Homens do 2° Batalhão de Polícia Militar (2° BPM) apreenderam na manhã deste domingo, 8, dois adolescentes com uma arma de fogo. O fato aconteceu durante patrulhamento de rotina no bairro Belo Jardim, 2° Distrito da capital acreana.



De acordo com os militares, os dois menores de 16 e 17 anos, transitavam em uma bicicleta e, ao avistarem a viatura, tentaram fugir, mas foram abordados.

Ainda segundo os policiais, antes da guarnição realizar a abordagem, um dos adolescentes arremessou em um quintal o revólver calibre .38 com seis munições intactas. Após a busca pessoal, os policiais encontraram o armamento.

Os dois foram encaminhados para Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) para serem tomadas as providências cabíveis ao fato.

Assessoria da PM