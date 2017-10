ITA abre vagas com salários de até R$ 10 mil

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), em São José dos Campos, interior do Estado de São Paulo, está com inscrições abertas para o Concurso Público de Provas e Títulos para o cargo efetivo de Professor em diversas áreas. As inscrições seguem abertas até o dia 31 de outubro. São 60 vagas disponíveis.

O concurso é realizado em três etapas: prova escrita associada à formação geral e específica; prova de títulos; e uma prova didática que consistirá em uma aula teórica ministrada em nível de graduação.

A remuneração inicial está de acordo com a tabela de temuneração dos servidores públicospFederais, carreira de magistério superior, dedicação exclusiva.

Para o cargo de Professor Adjunto A, o vencimento básico é de R$ 4.455,22 e a retribuição por titulação é de R$ 5.130,45 (título de doutor).

Para o cargo de Professor Assistente A, o vencimento básico é de R$ 4.455,22 e a retribuição por titulação é de R$ 2.172,21 (título de mestre). Os valores estão em conformidade com as tabelas constantes na Lei nº 13.325, de 29 de julho de 2016, além das previstas na legislação.

O ITA é uma unidade da Força Aérea Brasileira (FAB) e referência em excelência no ensino de engenharia no Brasil. Vinculada ao Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), desenvolve atividades com diversas empresas do setor e instituições de pesquisa de ponta.

“Por meio de diversas cooperações nacionais e internacionais, procuramos professores interessados em trabalhar com alunos brilhantes, com foco em projetos estratégicos que farão diferença no desenvolvimento nacional. Tornar-se professor do ITA representa a oportunidade de se tornar protagonista da renovação do ensino de engenharia no Brasil”, ressalta o reitor do ITA, professor Anderson Ribeiro Correia.

(DOL)