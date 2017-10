TRE-AC inicia troca de títulos na Escola Teodolina Falcão

A Escola Teodolina Falcão está localizada no bairro Placas, e poderão solicitar a troca de título nesse local todos os eleitores com o título eleitoral da 10ª Zona que votam na referida escola ou nos locais de votação próximos, como nas Escolas Raimundo Borges, Lindaura Leitão e na Unidade de Saúde Vitória.

De acordo com o cronograma, a equipe do TRE deverá visitar 11 locais de votação até 2018, com o objetivo de atender aproximadamente 76 mil eleitores da 10ª Zona que foram transferidos para as 1ª e 9ª Zonas, em razão do rezoneamento eleitoral das capitais, determinado pelo TSE. Na semana passada, o atendimento ocorreu na Escola Maria Lúcia Marin, onde 764 eleitores receberam o novo título de eleitor.

“É importante que o eleitor saiba que o local de votação dele permanece o mesmo após o rezoneamento eleitoral. Apenas os números da zona e seção eleitoral sofreram alterações”, destacou a presidente do TRE-AC, desembargadora Regina Ferrari.

Paralelamente ao atendimento itinerante, a troca dos títulos ocorre de segunda a sexta-feira, no Fórum Eleitoral de Rio Branco, localizado na Alameda Ministro Miguel Ferrante, próximo à Polícia Federal. No Fórum Eleitoral, o atendimento é de 8 às 17 horas.

Para ser atendido, basta o eleitor comparecer a um dos pontos divulgados pela Justiça Eleitoral portando a identidade ou qualquer outro documento oficial com foto para receber o novo título na mesma hora.

Confira a seguir o cronograma de entrega dos títulos de eleitores inscritos na extinta 10ª Zona Eleitoral: