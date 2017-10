Homem é assassinado dentro do carro no bairro Calafate

Crime aconteceu na Estrada do Calafate, próximo ao Campo do Vaz. Um homem até o momento identificado apenas como “Peruano”, foi assassinado com um tiro na manhã desta terça-feira (10).

“Peruano” estava em um veículo modelo Gol, quando foi surpreendido por duas pessoas armadas que estavam em uma motocicleta, eles fizeram vários disparos e um deles atingiu a vítima no rosto.

Durante a ação, um jovem que estava em uma bicicletaria foi atingido na perna por uma bala perdida e encaminhado ao Hospital de Urgência e Emergência (Huerb), na capital. Uma equipe da perícia foi encaminhada até o bairro.

O Samu foi acionado por testemunhas que estavam no local, mas ao chegarem a vítima ja estava sem vida. Policiais Militares isolaram a área do crime e aguardaram a chegado dos peritos do IML, que fizeram a perícia e a remoção do corpo.

A polícia até o momento não pistas de quem são os acusados de terem atirado na vítima.