Variação de preços de remédios ultrapassa 900%

Um levantamento feito pelo Consulta Remédios, site e app comparador de preços de medicamentos e produtos de perfumaria, revela uma variação expressiva nos valores de alguns medicamentos e itens de perfumaria durante o mês de setembro.

A maior variação de preços é do medicamento Anastrozol, repositor hormonal também utilizado no tratamento de câncer de mama em mulheres na pós-menopausa, que teve o preço mínimo de R$ 41,90 e máximo de R$ 436,87, o que representa uma variação de 943%. Outros medicamentos como a Rosuvastatina Cálcica, redutor do LDL- colesterol, e o Tadalafila, para disfunção erétil, oscilam de preço em mais de 500%.

“Alguns fatores podem justificar a diferença de preços entre medicamentos e a carga tributária é um dos principais. O ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), por exemplo, varia muito para cada estado e há uma série de outros parâmetros que também interferem nesta tarifação. No Brasil, os preços de remédios são regulados por órgãos específicos e monitorados pela Anvisa, e também há penalidades previstas em caso de descumprimento das regras”, explica Paulo Daniel Vion, CEO do Consulta Remédios.

Veja a tabela: