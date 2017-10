Corpo de jovem é encontrado amarrado e queimado em lixão

O corpo do jovem João Vitor Ferreira da Silva, de 18 anos, foi achado pelo padrasto dele na tarde desta terça (10), próximo ao lixão municipal em Cruzeiro do Sul. Segundo informações de familiares, o jovem estava desaparecido desde segunda-feira (9) à noite.

O tenente Alderlei Almeida disse que o padrasto saiu para procurar o jovem após tentar ligar no celular dele e não conseguir contato. “O padrasto foi procurar e encontrou o corpo no lixão. Não se sabe muita coisa”, diz.

O jovem estava com as mãos amarradas e também carbonizado. De acordo com o IML, o corpo do jovem tinha ao menos quatro cortes de facão e também seis marcas de perfurações.

O tio da vítima, João Ferreira, disse que o menino tinha envolvimento com facção. Disse ainda que a mãe estava no posto de saúde quando soube da morte. Com informações G1.