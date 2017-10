Batalhão Ambiental apreende arma de fogo e carnes de animais silvestres

Policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), apreenderam na tarde de quarta-feira, 11 de outubro, uma espingarda, calibre 28, trinta e três quilos de carnes de animais silvestres no ramal São José, zona rural de Rio Branco.

Durante patrulhamento rural de rotina, a guarnição do BPA avistou um individuo conduzindo uma motocicleta que, ao perceber a presença da viatura, entrou bruscamente em uma propriedade. Os militares acharam a atitude suspeita e realizaram abordagem.

Na motocicleta haviam sacos plásticos e, em um deles, estava uma espingarda cal. 28 e nos outros estavam acondicionadas as carnes de animais silvestres. Ao todo, 20 quilos de carne de anta, 12 quilos de porco do mato e uma nambu (pássaro) pesando 1 quilo foram apreendidos.

O agente portava a arma de fogo com registro vencido a seis anos e afirmou que caçou os animais numa reserva no ramal Jarinal. Diante dos fatos a equipe policial encaminhou o envolvimento a delegacia de flagrantes (Defla) para as providências cabíveis.Assessoria PMAC