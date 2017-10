Local de prova do Enem será divulgado no dia 20

Sexta-feira, dia 20 de outubro, serão divulgados os locais de prova dos alunos que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017.

A informação virá no “Cartão de Confirmação de Inscrição” do candidato, que deve ser consultado no site do Exame.

Para acessar o cartão, o canditado precisa informar seu CPF e senha cadastrada durante inscrição.

Para os quen não têm mais a senha, basta seguir o seguinte passo a passo:

– Acesse a Página do Participante do Enem 2017 (http://enem.inep.gov.br/participante/#!/inicial)

– Forneça seu CPF, responda ao desafio das figuras e clique no link “Esqueci minha senha”

– Uma nova tela mostrará seu CPF e alguns caracteres do e-mail cadastrado na inscrição para sua conferência

– Responda novamente ao desafio das figuras e clique em “Enviar nova senha por e-mail”. Uma nova senha será enviada para o e-mail cadastrado.

(DOL)