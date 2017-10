Carlos Arthur Nuzman renunciou, nesta quarta-feira (11), ao cargo de presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Ele, que está preso por conta do escândalo de corrupção envolvendo a escolha do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2016, estava há 22 anos à frente da entidade.

De acordo com o Globoesporte.com, Nuzman quer se dedicar a sua defesa perante a Justiça.

Paulo Wanderley é o presidente interino do COB.