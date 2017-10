Adolescente de 12 anos morre atropelado na BR-364

Um adolescente identificado como Anderson Mendonça Moreira, de 12 anos, morreu após ser atropelado por uma caminhonete no km 17 da BR-364, no município de Manoel Urbano, interior do Acre. O caso ocorreu na noite desta terça-feira (10). À Polícia Militar (PMAC), testemunhas relataram que o condutor do veículo, um homem de 40 anos, não viu quando a vítima saiu de trás de uma carreta empurrando uma motocicleta.

Ainda conforme a PM, o adolescente foi socorrido por populares e também pelo condutor da caminhonete. A vítima chegou a ser encaminhada para o Hospital de Manoel Urbano, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. Policiais fizeram um relatório de verificação de embriaguez alcoólica no motorista e o resultado deu negativo.

O delegado da cidade, Samuel Mendes, informou que o motorista deve ser ouvido na nesta quarta (11). Ele destaca que desde o momento do acidente os investigadores seguem coletando informações sobre como teria ocorrido o atropelamento. Mendes disse que ainda é cedo para afirmar se o motorista vai ou não responder por algum crime.

“Primeiro vamos levantar elementos de prova sobre o fato, o que posso adiantar é que o motorista prestou assistência à vítima, solicitou socorro e se apresentou na delegacia”, finalizou. Com informações G1.