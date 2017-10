Marcus Alexandre inaugura Creche no Loteamento Jenipapo

Com capacidade para atender 220 crianças de 2 a 5 anos, essa é a 12ª unidade entregue pela atual gestão municipal

O prefeito Marcus Alexandre entregou à comunidade na manhã desta quinta-feira, 12, a Creche Olindina Bezerra da Costa, no Loteamento Jenipapo, bairro Apolônio Sales. Muita diversão e brincadeiras marcaram a inauguração da 12ª creche construída na gestão do prefeito. A unidade tem capacidade para atender 220 crianças em idade de creche (2 e 3 anos) e pré-escola (4 e 5 anos).

“Hoje é um dia de muito especial. Neste Dia das Crianças, com gratidão, entregamos à comunidade mais uma creche, reafirmando o nosso compromisso de vida com as crianças da nossa cidade”, enfatizou o prefeito Marcus Alexandre.

Prestigiando a solenidade de inauguração, além das lideranças comunitárias, estiveram presentes os vereadores Elzinha Mendonça e Eduardo Farias, a deputada estadual Juliana Rodrigues, o secretário municipal de educação Márcio Batista, familiares de Olindina Bezerra e o ilustre casal Iris Célia e Nilo Zannini.

“Este é mais um espaço que acolhe com carinho as nossas crianças. Um espaço onde se conjuga o brincar e o aprender possibilitando às crianças um melhor aprendizado”, ressaltou o secretário Márcio Batista. O vereador Eduardo Farias relembrou o momento de crise vivenciado pelo país e destacou o compromisso da administração do prefeito Marcus Alexandre. “Uma gestão que compreende e olha para população. Hoje, aqui, temos a concretização de um projeto que é da comunidade”, completou.

Dentre os familiares de dona Olindina Bezerra, homenageada que dá nome à creche, esteva Rita Bezerra. Emocionada, a filha falou sobre a homenagem à mãe. “Minha mãe era muito querida pela comunidade. Ter esse retorno da própria comunidade homenageando ela me traz muita alegria”, confidenciou Rita.

Compromisso com a educação

Fernanda Sales, diretora da creche Olindina Bezerra, destacou a importância do acolhimento na primeira infância. “Nossos centros são espaços onde os pais podem deixar os filhos com a certeza de que serão cuidados com amor e carinho. Isso faz toda diferença”.

A construção dos doze Centros de Educação Infantil expandiu a oferta de vagas em creche ao criar 4.666 novas vagas. Com outras três a serem entregues (Juarez Távora, Jequitibá e Cidade do Povo), serão ao todo 15 novas unidades atendendo mais de 14 mil crianças de 2 a 5 anos. Atualmente, a rede municipal de educação de Rio Branco conta com 84 escolas e 24.087 alunos, devendo chegar ao fim do ano letivo de 2017 com 25 mil alunos matriculados.

Shirley Souza, presidente do bairro Parque dos Sabiás, contou que a obra era esperada ansiosamente pelos moradores. “Esperamos muito por essa inauguração. Nossa comunidade se sente muito feliz. O presente é para os nossos filhos e para gente também”, disse.

Tímida, Yalle Ferreira, mãe do pequeno Isaque, de 3 anos, falou sobre o quanto a creche traz mudanças positivas na rotina da família. “Eu estudo e meu marido trabalha o dia todo. Meu filho começa na segunda-feira a estudar em período integral e, além de brincar, ele vai fazer amizade e aprender coisas que vai levar para a vida”, completou animada a mãe.

Construída com recursos do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação (FNDE), por meio do programa Pró-infância, e contrapartida do Município, a Creche Olindina Bezerra da Costa, conta com oito salas de aula, sala de multimeios, laboratório de informática, sala de recursos, berçário, brinquedoteca e escovódromo. As áreas comuns incluem refeitório, anfiteatro e playground.