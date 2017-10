Horário de verão começa neste domingo

Começa à zero hora deste domingo, dia 15, o horário de verão, quando os relógios têm de ser adiantados em uma hora, nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste do país. O novo horário vai durar até a meia-noite do dia 17 de fevereiro de 2018.

O ajuste no horário vale para o estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, mais o Distrito Federal.

Criado com o objetivo de economizar energia, o governo chegou a discutir não fazer o horário de verão neste ano. Um estudo do Ministério de Minas e Energia e do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) mostrou que que o programa vem perdendo efetividade. Com mudanças no perfil de consumo, os horários de pico de uso de eletricidade passou para o período da tarde, quando mais aparelhos de ar condicionado são ligados. Com informações Direto de Brasília.

Veja os Estados onde terão horário de verão: