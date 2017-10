Ex-presidente Lula e Gleisi estrelas no programa do PT

Daqui a pouco, às 20h30, Lula e Gleisi serão as únicas estrelas no programa político do PT em rede nacional.

O programa que vai ao ar hoje à noite vai falar do legado petista, sobre como o povo vivia nos governo Lula e Dilma.

A propaganda petista vai comparar ainda o “antes” e o “depois” do golpe, isto é, a retirada de direitos dos trabalhadores brasileiros e as conquistas das mulheres nos governos do PT.

“Inclusive o direito de escolher um presidente democraticamente”, antecipa ao Blog do Esmael a senadora Gleisi Hoffmann, presidenta nacional do PT.