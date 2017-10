Fim de semana no Acre será com menos calor e frente fria leve

O tempo no Acre vai mudar com a chegada de uma frente fria neste fim de semana. No sábado, a previsão é de céu nublado a encoberto, com pouco sol, muitas nuvens carregadas e pancadas de chuva a qualquer hora do dia na capital, no Vale do Acre e no leste do estado. Nas demais áreas o sol ainda aparece pela manhã, mas no decorrer do dia o tempo fecha e ocorrem pancadas de chuva com trovoadas.

No domingo o dia fica chuvoso em todo o oeste acreano. Nas demais áreas, inclusive na capital, o dia começa com céu nublado, mas aos poucos o tempo abre, sem previsão de chuva. Há possibilidade de temporais com ventania em todas as regiões acreanas no decorrer do fim de semana.

Segundo a Divisão de Meteorologia e Climatologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), a frente fria traz mais um evento de friagem ao estado, porém, de fraca intensidade. Mesmo assim, por conta da presença deste sistema, o forte calor dos últimos dias não deverá aparecer no sábado nem no domingo.