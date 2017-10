Governo e Acrepeixes firmam parceria para expandir produção

A comunidade de Petrolina, em Senador Guiomard, deve se destacar na piscicultura. Isso será possível devido a parceria entre o governo do Estado com a Cooperativa Acrepeixes.

Na última quinta-feira, 12, o secretário da Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis, Sibá Machado, esteve naquela comunidade, acompanhado pelo representante da Acrepeixes, José Roberto, para visitar a propriedade do produtor Ernani Lima do Nascimento e tratar sobre a construção de 20 hectares de lâminasd’água na região.

Esse é um projeto piloto. Vamos começar com 20 hectares de lâminas d’água e até 2018 queremos chegar a 30 hectares. A ideia é expandir para outras comunidades. Tudo só está sendo possível, graças ao apoio que o governo tem nos dado”, disse o representante da Acrepeixes.

José Roberto revelou ainda que a expectativa é produzir 250 toneladas de peixe com a nova técnica que será empregada nesses taques. Trata-se da criação por meio do processo trifásico com tanques de cria, recria e engorda.

“A produção será toda destinada a Indústria de Processamento de Peixes. A logística está facilitada porque a comunidade Petrolina fica próxima ao Complexo de Piscicultura, também localizada em Senador Guiomard”, destacou.

Sibá Machado frisou que o governo do Estado segue apoiando e incentivando as cadeias produtivas, a indústria, a criação de renda de maneira firme.