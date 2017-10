Para coibir acidentes e outras infrações, PRF-AC reforça fiscalização nas rodovias

A Polícia Rodoviária Federal no Acre (PRF-AC) intensificou a fiscalização nas rodovias federais durante esta semana. A operação segue até domingo (15) e vai identificar condutores alcoolizados e veículos sem condições de trafegar.

Com a ação, o órgão espera que haja uma redução no número de acidentes e que a segurança aumente no período.

Fiscalização de ciclomotores irregulares, documentação de motocicletas e abordagens por ultrapassagens proibidas e excesso de velocidade são outras iniciativas da atividade.

Cézar Henrique, inspetor e superintendente da PRF-AC, diz que dois acidentes já foram registrados depois do início da operação. Uma pessoa foi autuada por dirigir embriagada e duas ficaram feridas em um acidente.

“Estamos com o efetivo mais reforçado visando dar maior segurança aos usuários. As vítimas dos acidentes tiveram lesões leves. Já o motorista que estava dirigindo embriagado foi encaminhado à delegacia”, complementa Henrique.

De acordo com ele, tanto o policiamento ostensivo como preventivo são reforçados em operações como essa.