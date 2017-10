Coluna Bom Dia

Coletiva

O governador Tião Viana dá coletiva amanhã (segunda-feira), às 8 horas, na Casa Civil, para falar sobre os dois importantes eventos que serão realizados em Rio Branco nos dias 26 e 27 deste mês. Primeiro, o 16º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, que será dia 26 de outubro e tratará de assuntos importantes para a região, servindo como sessão preparatória para o segundo encontro.

Segurança

No dia 27, será a vez do Encontro de Governadores do Brasil pela Segurança e Controle das Fronteiras, com o tema Narcotráfico, uma Emergência Nacional, para o qual já está confirmada a vinda das maiores autoridades federais ligadas ao tema, inclusive o presidente Michel Temer.

Explicações

O governador vai dar todas as explicações sobre os temas em discussão e as perspectivas dos dois encontros que colocarão o Acre no centro das decisões da política e da segurança brasileira neste mês.

Sucessão

O governador deve anunciar também, ainda nesta semana que começa, o candidato ao governo da Frente Popular. Resta saber, segundo o deputado Daniel Zen, pré-candidato e presidente do PT, se haverá a plenária final, em Rio Branco. Antes do anúncio, o governador deve se reunir com os quatro pré-candidatos para que não haja nenhum ruído na escolha.

Nome

Embora até a estátua de Plácido de Castro saiba que o escolhido é o prefeito Marcus Alexandre, o governador quer fazer o anúncio com toda pompa possível e ainda agradecer a presença de todos os pré-candidatos, que ajudaram muito na pré-campanha, renovada e alegre, que mobilizou o interior, principalmente.

Sem vice

Na verdade, só o nome do governador deve ser divulgado por ora, ficando o vice para outra oportunidade, a fim também de dar densidade à escolha.

Cresce

Nas últimas horas, cresce o nome da vice-governadora atual, Nazareth Lambert como candidata a vice, além de um nome fora do círculo mais direto da campanha, mas igualmente forte.

Devolver

O ex-prefeito de Epitaciolândia André Hassem está sendo chamado pelo TCE para devolver aos cofres públicos mais de R$ 7 milhões referentes à não prestação de contas de 2015 e mais R$ 700 mil em multa, afora a possível denúncia por peculato pelo Ministério Público.

Inelegível

André Hassem fica inelegível no ano que vem com essa decisão do TCE e terá que fazer a prestação em tempo recorde ou devolver a grana.

Cavalo

Dizem que o ex-prefeito terá que vender até o cavalo de raça que desfilava nas competições da exposição agropecuária. Para cobrir só uma pequena parte da dívida. O cavalo não vale tanto assim.

Rigor

Aliás, o TCE vai por ainda mais rigor na fiscalização das prefeituras. Segundo o vice-presidente da corte, Ronald Polanco, o TCE já fez os avisos necessários e vai se concentrar agora em problemas específicos de cada prefeitura, para solucionar pendências. Se as recomendações não forem seguidas, aí sim, será muito dura a cobrança dos gestores.

Medo

Com essa manifestação, há secretários municipais, principalmente no Alto Acre, que já querem deixar os cargos para não serem responsabilizados por eventual erro nas prestações de contas.

Não toparia

Como disse à coluna um antigo gestor, acostumado a outros tempos no Acre, acabou-se o tempo da improvisação, das contas acertadas no fim do mês, das notas fiscais sem comprovação no interior. Ele contou que hoje não aceitaria, com a atual legislação, ser ordenador de despesas de forma alguma. Seria meio caminho andado para a cadeia.

Não votam

Os três senadores acreanos não vão votar na sessão que definirá o afastamento ou não de Aécio Neves do Senado e outras sanções ao político mineiro. Seja voto aberto ou fechado, nenhum dos três estará no Brasil na terça-feira, dia marcado para a decisão.

Rússia

Os três estarão na Rússia, como observadores do Parlamento Brasileiro. Sérgio Petecão e Jorge Viana já viajaram para lá e amanhã deve ir Gladson Cameli. Escaparam de uma gelada para cair em outra. Aproxima-se o inverno russo, que já derrubou de Napoleão a Hitler.

Oposição

A assessoria de Gladson Cameli liga para a coluna para dizer que a direção nacional do PROS decidiu que o partido seguirá com a oposição no Acre. Isso quer dizer que a deputada Maria Antônia, seu esposo Deda e o prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno, devem deixar o partido, já que seus vínculos são com a Frente Popular.

O que vale

A se discutir o que vale o PROS esvaziado na coligação da oposição. Uns segundos a mais de TV para um partido que deve desaparecer do senário pela irrelevância depois de perder os políticos que realmente têm votos e que carregaram a legenda no Acre até agora. É o mesmo caso do PSL. Vai-se a legenda e ficam os militantes e força que têm hoje.

Briga boa

Novos rounds estão previstos na briga entre o deputado Raimundinho da Saúde e o vereador Jackson Ramos, do PT, pelos votos da Saúde no Acre. Cada um puxa a brasa para sua sardinha e os dois brigam com o secretário da pasta Gemil Júnior, que também está no páreo para 2018.

Pró-saúde

Aliás, a coluna fica fora também dessa confusão do Pró-Saúde, o programa que foi inventado no tempo de Binho Marques para permitir a contratação por um valor maior de médicos e servidores da saúde e que acabou virando um cabide de empregos.

Falando mal

Não é segredo para ninguém que o deputado federal Alan Rick anda falando mal de Deus e o mundo da Frente Popular, desde que saiu da coligação para ir para o DEM. A surpresa é que fala mal até na Igreja Batista do Bosque, onde congrega. E esculhamba até seu colega de fé e antes amigo Marcus Alexandre. Coisa feia.

Acredite se quiser

Um estudo aponta que Rio Branco é a sexta Capital do Brasil mais bem servida de internet. As demais devem estar muito ruins mesmo, pois a ligação aqui cai mais que chuva no inverno.

Só no Acre

O Acre é inédito. Só mesmo por aqui é possível ter uma Associação de Cabos Eleitorais. Mais um pouco vira sindicato, os profissionais da área vão pedir carteira assinada, jornada mínima, aposentadoria, periculosidade (o eleitor é fogo) e adicional noturno. Vejam só.

Zinho

Zinho, um dos campeões mundiais da Copa 1994 visitou o Acre neste fim de semana a convite de organizações esportivas. Em Rio Branco, reuniu-se com o prefeito Marcus Alexandre e fez selfies com os fãs.

Filmes

Com a crise fiscal atingindo também os cofres municipais, as prefeituras de diversas cidades do país começam a abrir novas frentes de arrecadação. Entre elas, está a cobrança do ISS — que é um tributo municipal — em atividades que até agora não eram taxadas, como o serviço de streaming de vídeos e músicas, oferecidos por empresas como Netflix e Spotify. Hoje, esses serviços não têm incidência de impostos.

Estudos

Rio Branco é uma das capitais que estudam essa cobrança. Não há dados estatísticos sobre esses negócios, mas acredita-se que existam centenas de assinantes desses serviços no Acre, uma comodidade para os fãs de filmes e músicas.

Abuso

A coluna, particularmente, considera abusivo este tipo de imposto. E impossível de ser calculado. Como verificar o acesso à Netflix, por exemplo, a não ser um importo genérico sobre a assinatura. Que precisa ser definido por uma lei federal.

Caros

Quando um parlamentar reclama da pressão popular, é bom lembra-lo que as maiores verbas da tal cota parlamentar no Congresso são dos deputados federais dos Estados de Roraima (R$ 45.61,53) e do Acre (R$ 44.632,46). Quanto mais longe, mais caro custam. E mais devem ser cobrados.

Farinha

Estudos realizados com agricultores do Juruá confirmaram que a farinha de mandioca produzida na região, conhecida como farinha de Cruzeiro do Sul, possui qualidade e características diferenciadas devido ao processo tradicional de fabricação. A farinha ganhou certificado de origem e identidade geográfica. Ponto para o Juruá.

Só falta

Só falta agora uma estratégia de marketing para a distribuição e venda dessa farinha em pontos escolhidos do Brasil. É difícil para os acreanos que moram em qualquer região e para os admiradores da farinha encontrarem o legítimo produto acreano.

Alerta

Um alerta. Farinha é produto artesanal. Na feira nacional de artesanato, realizada em dezembro em Belo Horizonte, Minas Gerais, todo ano tem a barraca do Acre que é cobrada por não levar farinha de Cruzeiro do Sul. Espera-se que neste ano não seja assim e que seja anunciado para todo o Brasil saber que no stand acreano haverá farinha de boa qualidade. Os outros estados sempre levam o melhor da gastronomia.

Falência

Os cortes no orçamento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) são de longe os mais draconianos feitos pelo governo de Michel Temer. São todos superiores a 90% e se mantidos vão paralisar milhares de municípios no Acre. No Acre, a falência será total, pois a maioria depende os benefícios sociais para se manter.

Patriotas

O PEN, futuro Patriotas, vai lançar a candidatura do coronel Ulisses como candidato ao Governo do Acre. A julgar por suas primeiras opiniões, dá tristeza ver o vazio administrativo e a falta de conhecimento da região. Ele quer mais 2.500 PM’s e disse que como governador vai chefiar diretamente o combate ao crime. Só o que falta: um militar da reserva (é obrigatória a baixa) amado comandando o estado e a polícia. Muito triste. Se cotar que não falou de onde tirarão dinheiro para contratar tantos policiais.