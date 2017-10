André Hassem condenado pelo TCE a pagar quase R$ 8 milhões por não prestar contas em Epitaciolândia

O ex-prefeito de Epitaciolândia, André Luís Hassem foi condenado pelo Tribunal de Contas do Estado por não enviar até a data em que deixou o mandato, a prestação de contas relativa ao ano de 2015, em um total em abeto, de mais de R$ 7 milhões, segundo auditoria do TCE. Por isso, o TCE, pelo Acórdão nº 10.162;2017 relatado pelo conselheiro Antônio Cristovam de Messias decidiu condenar o ex-prefeito André Luiz Pereira Hassem a devolver aos cofres do Tesouro Municipal de Epitaciolândia, n prazo de 30 (trinta) dias, devidamente corrigida e acrescida de juros legais, nos termos do artigo 54, “caput”, da LCE nº 38/1993, a importância de R$7.159.521,22, relativa a 27,91% da Receita Arrecadada, em face da ausência de informações e dos extratos bancários que atestam o valor disponível em dezembro de 2015, conforme apurado pela análise técnica.

O TCE também decidiu por aplicar, com base no artigo 88 da Lei Complementar Estadual nº 38/1993, multa no valor correspondente a 10% do total a ser devolvida em 30 dia. O fato será ainda enviado ao Ministério Público para providências legais quanto à parte criminal.

André Hassem foi intimado ainda no ano passado a apresentar a prestação final dos recursos utilizados pela prefeitura em 2015, mas não o fez. A análise técnica, com base no levantamento feito pelo Sistema Informatizado de Prestação de Contas (SIPAC) mostrou que a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, relativa ao exercício de 2015, não foi enviada ao TCE.

Para evitar qualquer novo problema com a Justiça, dessa vez por desvio de verbas ou peculato, o ex-prefeito André Hassem terá que apresentar a prestação completa de contas além de pagar o desvio detectado e a multa ou apresentar razões para tal fato não ter sido feito até agora.

Gastos de combustível liberado, mas prestação de contas deverá ser minuciosa

O Tribunal de Contas, segundo nova orientação passada pelo seu presidente Valmir Ribeiro, no encontro que teve com gestores municipais do Vale do Acre, em Epitaciolândia, não vai determinar, a priori, nenhum teto para gastos com combustíveis nas prefeituras. Entretanto, vai exigir dos gestores, do prefeito, do secretário de Obras e do secretário de Finanças, principalmente, relatórios detalhados dos gastos por veículo, por máquina, horas trabalhadas, no caso de patrulhas mecanizadas as obras realizadas, quilometragem e todas as outras ações.

S nova medida, ao mesmo tempo que beneficia as prefeituras que não ficarão presas a um limite pré-estabelecido nem a normas estabelecidas, mas ao mesmo tempo exige um controle absoluto do material usado e uma prestação de contas detalhada.

Os prefeitos Tião Flores, de Epitaciolândia, Fernanda Hassem, de Brasiléia, Bira Vasconcelos, de Xapuri e Zum, de Assis Brasil consideraram positiva a ação do TCE e se comprometeram, no seminário, a aperfeiçoar os métodos de controle e prestação de contas nesse item, principalmente.

TCE vai prestar assistência direta às prefeituras, mas com muito rigor

O vice-presidente do TCE, conselheiro Ronald Polanco advertiu os prefeitos e demais gestores reunidos em Epitaciolândia, para o rigor com que o TCE vai cuidar das prestações de contas, especialmente depois da realização dos seminários. Embora ainda esteja previsto o seminário em Cruzeiro do Sul abrangendo o Vale do Juruá, Polanco disse que a ideia do TCE é prestar uma assessoria direta às prefeituras, em dificuldades específicas, antes da realização de tomada de contas especiais e de aplicar as multas e sanções previstas.

Mas o conselheiro alertou que isso não isenta as prefeituras e os ordenadores de despesa da responsabilidade por seus atos e pela gestão correta das contas, segundo os princípios que estavam sendo debatidos no seminário. E que o rigor do TCE continuará sendo absoluto na correta aplicação da lei e na tomada de contas do poder municipal.