Daniel Zen: Governador anuncia esta semana o candidato da Frente Popular

O presidente regional do PT, deputado Daniel Zen disse ontem à TRIBUNA que amanhã ou depois, mas cm certeza nessa semana o governador Tião Viana vai se reunir com os quatro pré-candidatos da rente Popular para definir quem deve ser o candidato a governador e deliberar se será necessária mais uma plenária de fechamento do processo na capital.

A ideia do governador é fazer uma coletiva de imprensa para anunciar o escolhido, que imediatamente receberá o apoio dos demais pré-candidatos e dos partidos integrantes da Frente Popular. Está prevista também uma viagem por todas as regionais do governador com o escolhido para definir uma agenda mínima da Frente Popular capaz de embasar o início da campanha previsto para o próximo ano.

Segundo o deputado, num primeiro momento deve ser anunciado apenas o nome do candidato, sem o vice, que será definido segundo os interesses da coligação e do governador. Que ele confirmou, é o condutor do processo.