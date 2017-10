Rio Branco ocupa a sexta posição no ranking das melhores em internet do País

Rio Branco é a sexta colocada entre as grandes cidades com melhor sinal de internet, segundo o levantamento da empresa Teleco. Uberlândia, em Minas Gerais, é a melhor no Top 10 criado pela Teleco no âmbito do levantamento “Cidades Amigas da Internet” que avalia as condições para expansão da conectividade. A companhia ranqueou os 100 maiores municípios brasileiros avaliando critérios de restrições, burocracia, prazo e onerosidade para a implantação de Estações Rádio Base (ERBs) e Redes (subterrâneas ou aéreas) – equipamentos necessários para atender ao aumento da demanda por internet.

De acordo com o estudo, apesar da Lei das Antenas (Lei 13.116), aprovada em 2015 pelo congresso nacional e que visa dar suporte a redes e estações de telecomunicações, assim como acelerar a licença para a instalação, muitos municípios continuam com leis antigas e com dispositivos que a contrariam. O ranking apurou que apenas um município (Uberlândia) concede autorizações para a instalação de ERBs em um prazo inferior a dois meses, como estabelece a lei; a maioria leva de três a seis meses.

As melhores colocadas no ranking apresentam autorização em menos de quatro meses, poucas restrições a instalação de ERBs e redes, centralização de procedimentos administrativos, procedimentos e documentação claramente definida e não cobram taxas abusivas. As piores colocadas, por sua vez, apresentam autorização em mais de seis meses, requisitos relativos à emissão de radiação que são de competência da Anatel, exigência de anuência de moradores vizinho e muitas restrições como vedação de instalação em determinadas áreas e/ou distância entre ERBs e edificações, entre outros.