Jorge Viana anuncia R$ 14,7 milhões em emendas para o Acre

Senador ligou para 22 administradores comunicando a alocação de recursos no Orçamento de 2018. “É minha obrigação, como ex-governador, destinar verbas a todas as cidades do estado”, disse

O senador Jorge Viana (PT-AC) anunciou, na tribuna do Senado, R$ 14,7 milhões em emendas ao Orçamento de 2018 para todos os municípios do estado do Acre. “Independente de partido político, estamos destinando verbas a todas as prefeituras”, comentou o parlamentar. “Fui governador e me sentiria muito mal se tivesse que deixar um município de fora”.

Antes do feriado, Viana ligou para todos os prefeitos justificando as escolhas e explicando os critérios adotados para destinar os recursos. Somente para a saúde, o senador destinou R$ 7,3 milhões em emendas orçamentárias para todas as cidades do estado.

O parlamentar anunciou ainda que vai criar um aplicativo para o acompanhamento da execução de todas as emendas apresentadas pela internet. “Isso vai dar transparência e permitir que cada cidadão de cada uma das 22 cidades do Acre acompanhe para onde está indo cada centavo o dinheiro das minhas emendas”, explicou. “É bom para todo mundo, porque dá transparência e controle social”.

Veja a tabela com os valores das emendas apresentadas pelo senador Jorge Viana para cada um dos 22 municípios do Acre.