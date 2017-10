Seleção acreana de handebol praparada para Copa Amazônica

A seleção acreana de handebol realizou na tarde de sábado, 14, no Ginásio do Sesi, o último jogo amistoso de preparação para a Copa Amazônica 2017. A equipe embarca na próxima semana rumo ao vizinho estado do Amazonas, onde as partidas serão realizadas.

Franklin Yngma, treinador da seleção, destaca que a equipe está entrosada e vem contando com o apoio da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), Federação Acreana de Handebol e Secretaria Adjunta de Esporte do Acre.

“Nós temos uma equipe homogênea, jogadores experientes e que já estão buscando o tricampeonato na Taça Amazônica. Nós vamos com força total para disputar essa, que é a competição mais importante da região” disse Yngma.

O campeão da Liga Norte tem vaga garantida na Liga Nacional, que reúne as oito melhores equipes do país. O handebol acreano vive um processo de renovação, com o ingresso de novos atletas e disputas acirradas.

“O governo do Estado tem incentivado essa e outras modalidades esportivas. Os nossos atletas têm conseguido bons resultados, que elevam o nome do nosso estado e dão prestígio ao trabalho aos competidores”, disse Shiley Santos, secretária Adjunta de Esporte do Acre.