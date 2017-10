Cabo é encontrado morto em base da Aeronáutica

Renan Silva da Costa, de 24 anos, foi encontrado morto, na noite deste domingo (15), base da aeronáutica localizada na rodovia AC-405, em frente ao Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul.

Segundo informações contidas no Boletim de ocorrência, no corpo de Renan, haviam três perfurações de bala, na cabeça, na lombar e na escápula, segundo a PM. A arma de uso da aeronáutica foi encontrada com três cápsulas deflagradas. A Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, informou que a guarnição foi acionada para atender um suposto suicídio.

O comandante da Polícia Militar, major Lázaro Moura, disse que o cabo ainda chegou a ser atendido pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu). “Após o atendimento médico foi constatado que ela tinha sido atingido com três disparos e os policias encontram a pistola que pertence às forças armadas. Como trata-de de um crime de um militar a investigação agora passa para a aeronáutica”, contou.

O caso agora deve ser investigado pela Polícia Civil. O comando da Aeronáutica informou que vai se posicionar por meio de nota nesta segunda-feira (16). Com informações juruaemtempo.