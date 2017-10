Projeto que estuda matemática na tragédia do Titanic será mostrado no Acre

O Dia do Professor foi ontem, 15 de outubro, mas nunca é tarde para homenagear quem merece. A professora Barbara da Silva Borges (que é bicampeã do Prêmio Professor Nota 10 da Prefeitura de Florianópolis), e seus alunos do 9º ano vespertino da Escola Básica Municipal Mâncio Costa, vão representar Santa Catarina na Feira Nacional de Matemática. O projeto criado por ela e que recebeu o nome de ”Uma colisão de proporção” foi destaque na Feira Catarinense de Matemática, ocorrida em Criciúma, sendo selecionado para o evento nacional, que será realizado no Acre, de 23 a 25 de maio do ano que vem.

O projeto é muito interessante. A professora buscou passar conhecimentos matemáticos aos alunos usando como objeto de estudo o Titanic, o famoso transatlântico que naufragou em sua viagem inaugural, na madrugada de 15 de abril de 1912, levando à morte mais de 1,5 mil pessoas. Os estudantes, óbvio, adoraram a ideia e ficaram super interessados em saber mais sobre esta tragédia, que surpreendeu o mundo e continuou emocionando milhões de pessoas graças ao filme norte-americano lançado em 1997, escrito e dirigido por James Cameron e estrelado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet.

Falhas na segurança e despreparo da tripulação aliados à fatalidade de encontrar um iceberg pelo caminho são alguns dos motivos do naufrágio. Mas, com o passar do tempo e o aprofundamento das investigações, outras razões foram aparecendo. Erro de cálculo na construção do navio pode ter sido uma delas. A professora Bárbara usou então estes argumentos todos para ensinar a matéria. ”A cada assunto sobre o Titanic que pesquisávamos, novos conceitos matemáticos surgiam: razão, proporção, escala, regra de três, Teorema de Pitágoras, trigonometria e raciocínio lógico e dedutivo”, conta Bárbara.

A turma utilizou, por exemplo, cálculos de regra de três e porcentagem ao observar o número de pessoas que estavam a bordo do navio. Eram 2.224 pessoas, destas 1.514 morreram e 710 sobreviveram. Assim, eles calcularam, a porcentagem de vítimas fatais. ”Acredito que a aprendizagem se dá de forma mais proveitosa quando passa a fazer sentido para os educandos”, comenta a professora. E ela é craque nisso: Barbara foi a campeã do Prêmio Professor Nota 10 da Secretaria de Educação de Florianópolis em 2015, com o trabalho ”Construção da bola de futebol – contextualizando as matemáticas”, e em 2016, com o projeto ”Matematizando o Mercado Público de Florianópolis”. Parabéns à mestra e seus alunos, que com certeza foi representar muito bem nosso Estado na Feira do Acre, em 2018. Com informações clicrbs.