Moto taxista morre em acidente de trânsito na Via Verde

Antonio Claudio Ribeiro de 45 anos (moto taxista auxiliar), foi mais uma vítima fatal de acidente de trânsito na capital, depois de bate de frente com um carro na Via Verde. O acidente aconteceu no inicio da tarde desta segunda feira 16, próximo a um posto de combustíveis.

Segundo informações do condutor do carro que não quis divulgar o seu nome, ele trafegava sentido Terceira Ponte a Upa do Segundo Distrito, quando segundo ele, o moto taxista que fazia o sentido contrario, teria ultrapassado dois carros e bateu de frente com o seu carro.

O motociclista morreu na hora, o seu corpo foi lançado alguns metros do carro e da moto dentro caindo em matagal na margem da rodovia.

Uma viatura do Samu ainda esteve no local do acidente mas a vítima já estava sem vida quando os paramédicos chegaram. O condutor do carro permaneceu no local do acidente até a chegada da polícia e dos socorristas.

Segundo a polícia, somente após sair o resultado da perícia é que vai poder saber quem estava certo ou errado no acidente.

Selmo Melo