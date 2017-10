Cão que fez xixi nas costas de rapaz é adotado por ele

Um vídeo que viralizou nas redes sociais, nos últimos dias, mostra o momento em que um cachorro faz xixi nas costas de um rapaz que estava desatento, sentado sobre uma calçada, mexendo no celular. E essa história teve um fim inusitado: o homem das filmagens não só perdoou o animal como adotou o cãozinho.

O caso inusitado ocorreu com Heinze Sánchez, de 27 anos, estudante de Educação Física, e foi flagrado por uma câmera de segurança. O próprio Heinze contou, à reportagem do Extra, sobre a situação.

“Eu estava mexendo no celular. Ia responder uma mensagem e estava concentrado sentado no chão. Nem o vi chegar. Ele se aproximou devagar e eu só senti aquele negócio quente e tomei um susto. Quando olhei, vi que ele tinha feito xixi. Fiquei indignado com aquilo”, relatou o rapaz.

Com raiva, Heinze ainda corre em direção ao animal e tenta dar um chute nele.

“ Muita gente me criticou por ter chutado ele. Mas não pegou não. Eu retraí a perna na hora. Foi uma reação do momento e não tive a intenção de machucá-lo. Ainda chegou outro cachorrinho perto e eu falei ‘viu o que o teu amigo fez comigo?’”, disse Sánchez.

No último sábado (14), ele foi descobriu, por coincidência, que o vídeo estava nas redes sociais. E, no domingo (15), decidiu sair em busca do cachorro. Segundo Heinze, depois que o animal o avistou, começou a abanar o rabo e correu em sua direção.

“Eu fiquei com ele na cabeça porque tinha brigado com ele. Fui procurando pela vizinhança, perguntei se ele tinha dono. Quando o encontrei, chamei e ele veio abanando o rabo. Estava começando a chover. Fiquei brincando um tempo com ele e depois resolvi levá-lo para casa. Ele se aproximou de mim. É muito dócil, fica grudado, chora quando saio de casa. Faz algumas bagunças na casa do vizinho, mas é um bom cachorro”, contou Heinze.

O animal foi batizado de Enzo Sánchez (o nome que o estudante sempre quis dar quando tivesse um filho). Nas redes sociais, Heinze publicou diversas fotos do novo membro da família. “Agora está comigo, alimentado e limpinho”, conclui o estudante.

(Com informações do portal Extra)