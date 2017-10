Sistema multibancos não aceita pagamento de seguro DPVAT

O Seguro obrigatório para a cobertura de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT) não pode ser pago com cartões de outros bancos nos caixas eletrônicos do Banco do Brasil, como ocorre com as demais taxas exigidas pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) para atualização da documentação de um veículo.

É que a Seguradora Líder, responsável pelo DPVAT em todo o país, não possui o mesmo convênio que o governo do Acre firmou com o Banco do Brasil (BB), que possibilita que clientes de qualquer instituição financeira paguem as guias do Detran utilizando o seu cartão no caixa eletrônico do BB, por meio do sistema multibancos.

“Ainda recebemos muitas reclamações de pessoas que não tem conta nos bancos conveniados com o Detran e por isso não podem utilizar o auto atendimento para pagar essas taxas, porém infelizmente o DPVAT é de responsabilidade da Seguradora Líder, por isso, não foi incluído no sistema”, explica o diretor administrativo e financeiro do Detran, Fábio Ferreira.

O Seguro DPVAT deve ser pago exclusivamente nas agências Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal.

Vale destacar que o sistema multibancos foi criado para ampliar e facilitar os serviços do Detran, proporcionando mais comodidade aos cidadãos.