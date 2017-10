Processo seletivo Prefeitura de Porto Acre 2017

A Prefeitura Municipal de Porto Acre abrirá em breve inscrições do Processo Seletivo voltado à contratação temporária de um Médico Clínico Geral, para à Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento. A presente seleção terá validade de um ano, podendo ser prorrogada por igual período.

Poderão concorrer profissionais com diploma de conclusão de curso de Graduação em Medicina, fornecido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e registro no conselho regional de classe (CRM). A remuneração é de R$ 7.000,00, para jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Os interessados deverão se inscrever no período de 17 a 23 de outubro de 2017, das 8h às 12h e das 14h às 17h, na Rua do Comércio, nº 421, Centro de Porto Acre, na Secretaria Municipal de Saúde, Sala 6. A taxa de participação será um quilo de alimentação não perecível, que deverá ser entregue no ato da inscrição.

A avaliação dos inscritos ocorrerá unicamente por meio da etapa de Análise Curricular, que constará na análise das informações curriculares comprovadas, referentes a experiência de trabalho na área pretendida, com pontuação máxima de 100 pontos. Os concorrentes classificados serão contratados pelo prazo de um ano.

Edital

Mais informações sobre o Processo Seletivo Prefeitura de Porto Acre está disponível a partir da página 48 do Diário Oficial do Estado do Acre.