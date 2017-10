Em reunião na Casa Civil, Tião Flores garante veículos e recursos para Epitaciolândia.

O prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores (PSB), foi recebido nesta terça feira (17) pela Chefe da Casa Civl do governo estadual, Márcia Regina, para quem apresentou demandas pendentes que precisavam ser definidas.

Também participou do encontro a deputada estadual Leila Galvão (PT).

Depois de apresentar as reivindicações, prefeito recebeu da representante do governo, a garantia de que na próxima semana será disponibilizada uma Van para fazer o transporte dos pacientes que necessitam se deslocar para Rio Branco semanalmente, para tratamento de saúde.

Outra demanda atendida foi a liberação dos recursos destinados a aquisição de um caminhão coletor de lixo. O Governo vai repassar para a conta da prefeitura o valor de R$ 150.000,00 no próximo dia 10. Outras melhorias para o município foram anunciadas e em breve serão iniciadas.

Para o prefeito Tião Flores, “essas parcerias são a marca de nossa gestão, hoje o país e os municípios passam pela maior crise econômica dos últimos tempos, precisamos de criatividade e parcerias entre os governos e as instituições para garantir que o progresso não pare.”

A Dep. Leila Galvão que intermediou essa agenda frisou a importância das parcerias.

¨Nós deputados da base do governo estamos fazendo essas agendas com os municípios, para que possamos desenvolver as ações do poder público e dar condições para que os prefeitos possam ter condições de trazer melhorias para seus município.”