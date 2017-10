Mãe de criança hermafrodita tenta mudar nome de filho no Acre

Há quase três anos, uma dona de casa de 45 anos luta para que o filho seja reconhecido como homem em Rio Branco. Ela conta que durante a gravidez os exames apontavam que ela teria uma menina.

O bebê nasceu e foi direto para a UTI, sendo registrado ainda na maternidade de Rio Branco como menina. Somente dias depois da internação, a mãe pôde ver que o filho, na verdade, tinha os dois sexos.

“Como ele nasceu e foi direto para a UTI, não cheguei a vê-lo sem roupa. Na primeira visita, ele estava com fralda e os médicos atestaram que se tratava de uma menina. A enfermeira pediu que eu fosse logo registrá-la, foi o que fiz. Mas, quando vi meu filho sem fralda, tive certeza de que era um menino”, relembra.

A dona de casa diz que então começou a questionar sobre o sexo do menino. A equipe médica foi chamada e uma geneticista explicou que, na verdade, a criança se tratava de um hermafrodita – quando se tem os dois órgãos sexuais.

A mãe foi orientada, então, a fazer um exame cariótipo – que analisa a quantidade e a estrutura dos cromossomos em uma célula. Segundo a dona de casa, o exame só pôde ser feito em agosto deste ano, e comprovou que pelo número de cromossomos a criança é um menino.

Até a semana passada, a criança vestia roupas femininas e despertava a curiosidade de quem mora no bairro. A mãe conta entre lágrimas que por diversas vezes foi questionada devido ao nome da criança. Já que, segundo a mãe, a criança tem comportamento masculino.

“Só eu sei constrangimento que passo quando as pessoas pedem para ver meu filho nu. Semana passada duas mulheres pediram para ver meu filho sem roupa. Isso me machuca muito, me constrange”, conta emocionada.

Com exame confirmando que a criança é um garoto, a mãe luta para mudar o nome na certidão. Para isso, ela precisa apresentar o exame a uma geneticista para que um laudo seja feito e ela apresente no cartório.

A mãe se desfez de todo o enxoval feminino e pede ajuda na internet para conseguir roupas de garoto.

“Todo enxoval, até os dois anos, comprei tudo de menina. Tudo rosa, mas eu sempre soube que meu filho era menino. Sempre soube que eu tive um menino e não uma menina”, destaca.

A luta para mudar o nome do menino também é para que ele consiga ser matriculado em uma creche sem sofrer com o preconceito.

“Não sei nem por onde começar para mudar o nome dele. O que sei é que preciso levar esse exame a uma geneticista e precisa de uma carta para que eu mude o nome dele no cartório. Meu filho é homem, sempre se comportou como homem. Na semana passada, quando cheguei com exame dele, ele sentou ao meu lado e perguntou o resultado. Disse que ele era homem e ele respondeu: ”‘Graças a Deus, mamãe. Agora sou um rapazinho’”, finaliza.

‘Escolha definitiva do sexo só após uma avaliação psicológica’, diz geneticista

A geneticista Bethânia Ribeiro explica que para a mudança de nome, a mãe só precisa de um laudo médico apontando a questão do gênero. Mas, destaca que a cirurgia para e escolha da genitália só pode ser feita na adolescência, quando a criança vai escolher o gênero com o qual se identifica.

O diagnóstico do sexo do bebê pode ser genético, feito pelo cariótipo, hormonal ou psicológico. Se o cariótipo for masculino, geneticamente ele é masculino, mas isso não quer dizer que ele vá se identificar na adolescência com o sexo masculino. Pode ser que ele queira mudar, explica a médica.

“Sobre a mudança de nome, a gente faz um laudo explicando que geneticamente é menino, mas a escolha definitiva do sexo somente após uma avaliação psicológica. A mudança na genitália deve ser uma decisão da pessoa em parceria com a família”, finaliza. Com informações G1.