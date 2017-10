Detran realiza último leilão veículos apreendidos de 2017

Gerando oportunidade de bons negócios, iniciou nesta terça-feira, 17, o 15º e último leilão de veículos apreendidos do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), no Teatro Plácido de Castro, em Rio Branco.

Para a cabeleireira Sandra Cunha, o leilão de veículos do Detran/AC é uma oportunidade para adquirir um veículo com o preço mais baixo do que o praticado no mercado.

Sandra já é veterana nos leilões do departamento. Ela comprou três motos em leilões anteriores e depois conseguiu vende-las por um preço acima do que que foi gasto. Neste leilão, a cabeleireira arrematou um Palio Weekend, ano 97/98, por apenas mil reais.

“Estou muito satisfeita com a minha aquisição, eu ainda pretendo comprar outro carro neste leilão”, afirma Sandra.

Aproximadamente 1.300 pessoas se inscreveram para participar do certame e estão aptas a participarem do leilão que disponibiliza mais de 700 veículos, entre carros e motos, os lances variam entre R$ 500,00 a 15 mil reais.

O período de inscrições do certame já encerrou e apenas quem realizou a inscrição e a visita às propriedades pode participar do leilão que se encerra na quarta-feira, 18.

Este é o décimo quinto e o último leilão de 2017 realizado pelo Detran/AC. Além de Rio Branco os municípios de Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Acrelândia, Plácido de Castro, Tarauacá, Feijó e Brasileia já receberam o evento.

“O veículo arrematado no leilão vai para o novo proprietário sem nenhum débito de multas e impostos de licenciamento, porém, conforme consta em edital, as taxas referentes à transferência de propriedade devem ser assumidas pelo novo proprietário”, afirma o gerente da Divisão de Leilão, Carlos Alberto Silva.