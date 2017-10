Bope apreende Fuzil AR-15 no Novo Calafate

Policiais do Bope receberam uma denúncia anônima de que um homem estaria escondendo uma arma de grosso calibre em sua casa, na rua Madureira, bairro Novo Calafate. Uma equipe se deslocou até o local e fizeram um cerco na casa. Cléber José da Silva Ribeiro 37 anos, estava na casa e foi preso, em uma busca na casa os policiais encontram um Fuzil AR-15, de fabricação americana em baixo do sofá da sala, alem do fuzil a policia encontrou 14 munições de 556, 21 de 9mm, maconha e barrilha.

Em uma rápida conversa com o acusado, ele afirmou que comprou a arma na Bolívia por 28 mil reais, ele está no regime monitorado por estar cumprindo pena por roubo.

José foi preso e encaminhado para a Delegacia Central de Flagrantes.

Selmo Melo