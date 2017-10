Real também quer joia do Flamengo que está na mira do Barça

Destaque da seleção brasileira sub-17 que disputa o Mundial da categoria na Índia, o atacante Lincoln, do Flamengo, entrou de vez no noticiário esportivo europeu. O jogador, que ontem apareceu no radar do Barcelona, também interessa ao Real Madrid, segundo publicou o jornal catalão “Sport” nesta quarta-feira (18).

A publicação diz que o time merengue está à frente na disputa pelo jovem jogador, de apenas 16 anos. O Real quer usar a amizade entre Lincoln e Vinícius Júnior, outra revelação rubro-negra já negociada com o clube espanhol, para convencer o primeiro a fechar com o clube de Cristiano Ronaldo.

Segundo o jornal “Extra”, o Flamengo não negocia Lincoln por menos de 30 milhões de euros, o que dá algo em torno de R$ 112 milhões.