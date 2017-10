Justiça Eleitoral realizará atendimento itinerante em Porto Walter e M. Thaumaturgo

A Justiça Eleitoral do Acre realizará atendimento itinerante em Porto Walter e Marechal Thaumaturgo dos dias 24 a 27 de outubro, nos Postos de Atendimento Eleitoral (PAE) daqueles municípios.

No dia 24 o atendimento ocorrerá no período da tarde, das 12 às 17 horas. Nos dias 25 e 26 será das 8 às 17 horas, com intervalo. Na sexta-feira, dia 27, o atendimento ocorrerá apenas pelo período da manhã.

Na ocasião serão realizados os serviços de alistamento eleitoral, transferência, revisão de título eleitoral, certidão de quitação eleitoral e cadastramento biométrico. Para ser atendido o eleitor precisa comparecer ao local com um documento oficial com foto.