MP acreano destaca integração e ótimos resultados reconhecidos nacionalmente

O Ministério Público do Acre foi indicado em primeiro lugar como o que mais combate à criminalidade entre todos os estados brasileiros. A premiação se deu pelo Conselho Nacional do MP no encontro sobre o tema em Manaus, no Amazonas e reconheceu o trabalho executado pelos promotores e procuradores de Justiça acreanos.

O Grupo de Atuação especial de Combate ao crime Organizado, (GAECO) já denunciou apenas este ano mais de 600 integrantes de facções criminosas à justiça, Este é o gema desta entrevista com o Procurador Geral de Justiça, Oswaldo D’Albuquerque Lima Filho, que lista as ações e as propostas do MP estadual para o combate à criminalidade

A TRIBUNA – Como o ministério Público Estadual está participando da luta contra violência e o narcotráfico no Estado? Quais os resultados alcançados?

Oswaldo D’Albuquerque – Nós temos um trabalho realizado e reconhecido nacionalmente, principalmente, pelo nosso Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e que tem trabalhado principalmente em conjunto com o Sistema Integrado de Segurança Pública e obtido resultados bem consideráveis e positivos em prol da população. Por exemplo, nós denunciamos este ano quase 600 integrantes de organizações criminosas, fizemos quase 200 prisões em uma única operação. Essa operação foi, em um fórum ocorrido a poucos meses em São Paulo, considerada a segunda maior operação em números absolutos no país, relativamente em combate ao crime organizado.

Nosso Gaeco hoje está devidamente estruturado, elaborou, inclusive, um relatório da questão do narcotráfico na fronteira, onde aponta os caminhos e os rios que estão desguarnecidos, da fronteira que está desguarnecida.

Em razão disso, nós promovemos um encontro de Procuradores Gerais da Amazônia Legal, com este tema do narcotráfico. Encontro esse que já resultou em um segundo evento em Manaus (AM), na semana passada, onde tratamos também disso aí, no trabalho de aproximação das inteligências tanto dos órgãos estaduais dos ministérios públicos estaduais com os organismos federais, com a segurança institucional da própria presidência da República, com a ABIN, Polícia Federal e Exército Brasileiro.

O Ministério Público do Estado do Acre recebeu do Conselho Nacional do Ministério Público o primeiro lugar na premiação relativa ao quesito combate à criminalidade entre os ministérios públicos de todo o Brasil.

A TRIBUNA – O senhor convocou uma reunião do Conselho Nacional em Rio Branco. Que tipo de articulação pode ser feita para ampliar a atuação do MP nessa área criminal? O que falta, o que seria necessário?

Oswaldo – É o que estamos justamente articulando, é essa articulação e principalmente a integração concreta. Nós temos um instrumento de trabalho desenvolvido pelo próprio Ministério Público do Acre, além de investir em equipamentos aqui no Ministério Público do Estado do Acre, nós temos o desenvolvimento de uma ferramenta chamada Retina, que é um banco de dados que trabalha a questão de integrantes de organizações criminosas. Essa ferramenta já está sendo exportada para outros ministérios públicos. Já assinamos convênios com procuradores gerais da Amazônia Legal, e estamos estendendo isso para outros ministérios públicos, para que possamos estar integrando nosso banco de dados, com outros bancos de dados de outros ministérios públicos, com essa integração abrangendo o sistema de segurança pública dos demais estados da federação, envolvendo também a inteligência da União.

A TRIBUNA – Qual a posição do MP sobre as audiências de custódia, que a PM acusa de serem benéficas aos bandidos?

Oswaldo – O Ministério Público entende que a Audiência de Custódia é um instrumento que precisa ser aperfeiçoado, em defesa e benefício da sociedade. Nós temos que garantir o direito de todos, principalmente o direito do cidadão de ter segurança e garantia da tranquilidade social.

A TRIBUNA – Como está, no Acre, a questão da integração do trabalho entre MP, polícia, governo e Poder Judiciário? O que pode ser feito para ampliar essa convivência?

Oswaldo D’Albuquerque – Eu não tenho nenhum receio em dizer que, hoje, nós temos um trabalho muito bem-sucedido e que é exemplo a ser exportado para todo o Brasil. O trabalho integrado do Ministério Público, com o sistema integrado de segurança pública e o Poder Judiciário tem resultado em ações concretas a evitar problemas ainda maiores do que aqueles, que efetivamente, nós temos.

É evidente que nós não queremos aqui fechar os olhos para a realidade que vivemos, mas, também, é muito claro que nós não tivemos aqui situações idênticas como ocorreram em outros estados da federação, como Amazonas, Roraima e Rio Grande do Norte. Nós não chegamos a situações extremadas, justamente porque há um efetivo trabalho de parceria, efetivo trabalho integrado, efetivo compartilhamento de informações entre o Ministério Público, Sistema de Segurança Pública e o Poder Judiciário. Isso tem contribuído para fortalecer o combate ao crime organizado, e nós em momento algum descuramos desse trabalho integrado em prol da população.

Estamos buscando ampliar, e estender a possibilidade de integração e interconexão entre todas as unidades da federação. Sabemos que a maior parte da droga, adentra pela nossa região, então temos que trabalhar a questão da fronteira, não adianta trabalhar tão somente a no centro sul do pais, uma ação repressiva, se nós não trabalharmos de forma preventiva aqui na fronteira. Esse debate nacional vai acontecer nos dias 26 e 27 aqui em Rio Branco.

A TRIBUNA – Como estão os recursos do MP para o combate ao Crime Organizado?

Oswaldo D’Albuquerque – Nós temos buscado, nós sabemos e não podemos fugir da realidade mundial, nacional e estadual, no tocante das dificuldades orçamentárias e financeiras. Temos trabalhado com muita criatividade visando jamais deixar de cumprir com nossas funções. Temos buscado recursos extra orçamentários, recursos em convênio com o Ministério da Justiça, de convênios com outros órgão federais, recursos através de emendas parlamentares, e também inclusive, em convênio com outros Ministérios Públicos, como o Ministério Público do Trabalho e o próprio governo do estado, que resultou, juntamente com todos os outros recursos extra orçamentários, na possibilidade da aquisição de equipamentos de tecnologia para fortalecer o apoio operacional ao trabalho dos nossos procuradores e promotores de Justiça, então nós temos buscado incessantemente recursos extra orçamentários que nos garantam, intensifiquem e nos deem cobertura necessária para que todos nós possamos estar contribuindo para a paz social.

