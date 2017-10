Acusados da morte de jovem carbonizado no lixão, são presos

Seis pessoas foram presas nesta quarta-feira (18), acusados de envolvimento na morte de João Victor Ferreira da Silva, 18 anos, que foi encontrado no lixão de Cruzeiro do Sul na semana passada. A vítima foi induzida a ir até o local, chegando lá, foi torturado e um tiro foi efetuado na cabeça de Victor. A perícia comprovou que o jovem levou pauladas e facadas antes de ter o corpo incendiado.

Dos suspeitos, três menores estão envolvidos no homicídio. O delegado responsável detalhou como aconteceu o crime, que inclusive, foi gravado por um celular.

“ Alguns já confessaram, descreveram a situação e a motivação que levaram ao crime, de forma que a motivação é de que eles como membros de uma organização criminosa, a vítima também membro dessa organização criminosa, havia dito que iria sair da organização para entrar na igreja, porém não foi e continuou no mundo do crime fazendo assaltos, agressões e ameaçando outros membros. Diante disso foi cobrado uma punição e foi a execução”, explicou o delegado Elton Futigami.

Segundo o delegado, todos os membros se reuniram para a execução da vítima. Pelo menos três pessoas ficaram esperando no lixão municipal, e o restante induziram João Victor a ir até o local, pois teria uma missão que deveria ser realizada para que ele pudesse voltar a fazer parte do grupo.

“ Disseram que para ele voltar a fazer parte da organização teria que fazer uma missão, e essa seria envolvendo a morte de um membro da facção rival. Ao chagarem lá disseram que iriam o disciplinar pelos vacilos cometidos por ele, só que ai no decorrer dessa medida de disciplina eles falaram que iriam matar”, contou o delegado.

De acordo com o depoimento de alguns envolvidos, neste momento a vítima implorou pela vida, alegando até que iria voltar para a igreja, foi quando o primeiro disparo na cabeça foi realizado. Mesmo assim a vítima continuava vivo. Ao tentar outros disparos, a arma parou de funcionar, então passaram a agredir a vítima com pauladas.

“Mesmo após as pauladas a vítima ainda não veio a óbito, foi quando pegaram a faca e desferiram facadas até que a faca quebrasse, e ainda a vítima continuava agonizando, e novamente desferiram pauladas na nuca até a vítima vir a óbito. Depois molharam a camiseta na gasolina de uma moto e atearam fogo. Tudo isso gravado no celular em forma de vídeo”, continuou a explicar o delegado. Com informações JuruaOline.