ATV Bandeirantes chegou a um entendimento com a TV Globo para sublicenciar os direitos de transmissão da Copa do Mundo Rússia 2018 em canal aberto. Segundo informações do “Blog do Ohata”, a emissora paulista vai transmitir algumas partidas do Mundial do ano que vem.

O contrato entre as partes ainda não foi assinado, mas isso deve acontecer muito em breve. Além da Band, da TV aberta, o Globo Globo também liberou os direitos da Copa do Mundo ao Fox Sports, em caráter de TV fechada.