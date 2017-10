Divulgado resultado provisório do processo seletivo do ISE

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Gestão Administrativa e o Instituto Socioeducativo do Acre, torna público o Resultado Provisório da Análise Curricular referente ao Edital SGA/ISE n° 001, de 04 de outubro de 2017, destinado à contratação por tempo determinado de profissionais de nível médio e superior para o Instituto Socioeducativo do Acre – ISE/AC.

O resultado foi divulgado nesta quinta-feira, 19, no Diário Oficial do Estado (DOE).

Confira:

EDITAL 002 – ISE – RESULTADO PROVISÓRIO DA ANALISE CURRICULAR – 18-10-2017