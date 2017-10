Menino do Acre “desaparece” em comercial de marca de eletrodomésticos

O nome do acreano Bruno Borges o “Menino do Acre”, foi parar em uma propaganda de uma grande marca de eletrodomésticos brasileira. No comercial o ‘Menino do Acre’ não aparece, relacionando o tempo que ele ficou desaparecido. O comercial reune grandes memes como o de Glória Pires em sua famosa frase quando comentou o Oscar, “Não sou capaz de opinar”, entre outros famoso com frases que viraram memes.

A campanha digital, lançada essa semana na internet, relembra a antiga propaganda de sucesso no país e usa memes para apresentar seu novo slogan. No vídeo, que circula pelas redes sociais, os atores que gravaram o comercial no passado se queixam de não terem sido convidados para a nova campanha.

O motivo de não terem sido convidados? Eles não são “modernos e digitais”. Além de Susana Vieira (“não tenho a menor paciência para quem está começando”), entraram em cena memes como Glória Pires (do meme “não sou capaz de opinar”), Bela Gil (“churrasco de melancia”) e Carolina Ferraz (“eu sou rIca”), além do menino do Acre, que “sumiu” novamente.

Após assistir os comerciais, os antigos atores resolvem que querem também virar memes. O vídeo foi batizado de “Homemenagem” e será veiculado nas plataformas. Com informações O Rio branco.