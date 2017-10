Acre gera poucos empregos, diz Caged

Dos 17 Estados que apresentaram saldo positivo na geração de empregos no Brasil, em setembro, o Acre ficou em 17º, segundo levantamento do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), divulgado nesta quinta-feira (19).

O Estado gerou 217 em setembro, uma alta tímida de 0,07% em relação ao mês passado.

A região ficou com um total de 5.349 novas vagas, alta de 0,31% em relação ao mês anterior.

No Brasil

No mês de setembro, o Brasil gerou 34.392 novos empregos no mercado de trabalho, sendo a 6ª maior alta do ano, afirma o MTE. Aumento de 0,1% em relação ao estoque do mês anterior, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.

“Os números de setembro confirmam, mais uma vez, o processo de recuperação gradual do mercado de trabalho, como reflexo da retomada do crescimento da economia do país”, avaliou o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira.

O Caged também mostrou que metade dos oito setores de atividade econômica apresentaram crescimento no nível de emprego no país. Os aumentos, pela ordem, segundo o MTE, foram verificados em indústria de transformação, 25.684 postos, comércio, 15.040 empregos, serviços, 3.743, e construção civil com 380 novas vagas.