Pronatec tem 800 mil vagas para cursos técnicos de graça

O Governo do Brasil abriu 800 mil vagas para cursos técnicos. Esses cursos fazem parte do programa Pronatec Oferta Voluntária e do Progredir, que tem o objetivo de emancipar até 1 milhão de famílias nos próximos 2 anos. Segundo o Ministério da Educação, todos os cursos são gratuitos e as aulas começam a partir de 30 de outubro. Qualificação profissional, acesso ao mercado de trabalho e incentivo à população de baixa renda a abrir o próprio negócio são as intenções do governo. As inscrições podem ser feitas até o próximo domingo (22).

Quem aderir ao Progredir e conseguir um trabalho com carteira assinada e aumento da renda não será excluído imediatamente do Bolsa Família. Segundo o ministério, aqueles que alcançarem renda de até 2 salários mínimos continuarão recebendo o benefício por pelo menos 2 anos. Atualmente, 13,5 milhões de famílias fazem parte do programa.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, com o tempo, os beneficiários do Bolsa Família e os trabalhadores cadastrados no Cadastro Único terão meios de garantir seus ganhos, acabando com a dependência dos programas de transferência de renda.

EXIGÊNCIAS

Para se inscrever, é preciso ser cidadão brasileiro maior de 15 anos e ter pelo menos o ensino fundamental incompleto. As inscrições devem ser feitas na página eletrônica do Pronatec, e os cursos oferecidos têm duas modalidades: presencial e a distância.

Os cursos FIC (Formação Inicial ou Continuada), ou de qualificação profissional são de curta duração, tipicamente de 3 a 5 meses, dependendo do projeto pedagógico e da carga horária estabelecida no Guia FIC. Os cursos técnicos de nível médio podem ter de 1 a 2 anos, dependendo do projeto pedagógico e da carga horária estabelecida no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.