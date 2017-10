A Embrapa realiza entre os dias 23 e 26 de outubro, em Rio Branco, o Seminário Internacional do Bambu, no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre (UFAC).

Na ocasião, estarão reunidos pesquisadores de diversos países que discutirão, entre outros, sobre a cadeia produtiva do bambu no Brasil, na Colômbia, na China, no Equador e no Peru. Haverá também lançamento do livro “Bambus no Brasil: da biologia à tecnologia”.