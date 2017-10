Cadela é demitida pela CIA por não querer trabalhar

ma cachorrinha que estava sendo treinada pela CIA para detectar explosivos foi dispensada ao demonstrar que não estava interessada no trabalho. Em uma série de postagens no Twitter, a agência dos EUA explicou que a labrador Lulu simplesmente não estava feliz e que o treinamento não estava dando certo.

O desinteresse de Lulu começou a aparecer após as primeiras semanas de treinamento de uma nova turma de cães, segundo a CIA. Os treinadores tiveram paciência, sabendo que “assim como pessoas, filhotes têm dias bons e ruins no trabalho”, mas depois de algum tempo perceberam que a cachorrinha não estava satisfeita.

Mesmo quando motivada com comidas e brincadeiras, ela não se animava nas tarefas e os treinadores passaram a se preocupar com sua saúde física e mental, desistindo de tentar forçar uma atividade pela qual ela não demonstrava interesse. Com informações G1/ Fotos: Reprodução/Twitter/CIA.