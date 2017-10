Jorge Viana lidera para o Senado. Petecão e Ney amorim brigam pelo segundo voto

Segundo o Instituto Phoenix, na capital acreana Jorge Viana e Sérgio Petecão lideram a corrida para o senado com o deputado Ney Amorim em terceiro e o candidato do PDB, Márcio Bittar, em distante quarto lugar. É o que mostra pesquisa divulgada na manhã de hoje pelo instituto, notadamente ligado ao PMDB e ao deputado Flaviano Melo, partido que banca a candidatura de Márcio Bittar.

A pesquisa, realizada apenas em Rio Branco mostra Jorge Viana (PT) liderando com folga a corrida pelo senado, com 33,1%, seguido de Sérgio Petecão PSD), com 25,4%, tecnicamente empatado com Ney Amorim (PT) com 22,1%. Em distante quarto lugar, aparece Márcio Bittar, com 13.1% das intenções de voto e em quinto lugar o advogado Sanderson Moura, com 3,7%. Não opinaram ou não souberam ou ainda escolheram outros candidatos 2,6% dos eleitores.

Foram ouvidos 591eleitores da capital, nos dias 25 a 27 de setembro, sendo 52% de entrevistados do sexo masculino, com margem de erro de 2,8% e intervalo de confiança de 95%.

É na margem de erro que ocorre o empate no segundo lugar, entre Sérgio Petecão e Ney Amorim. No ano que vem serão eleitos dois senadores, os dois mais votados.