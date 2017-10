Prefeitura divulga ganhadores do Nota Premiada

A Prefeitura de Rio Branco divulgou nesta sexta-feira, 20, no portal www.notapremiada.riobranco.ac.gov.br a relação dos onze ganhadores do primeiro sorteio do programa Nota Premiada. Os vencedores devem se apresentar na sede da Prefeitura de Rio Branco, na Rua Rui Barbosa, 285, Centro, portando documentos pessoais e a Certidão Regularidade Fiscal do Município. “Obedecendo à legislação, a Prefeitura irá enviar e-mail aos ganhadores, que terão 60 dias para resgatar a premiação”, informou Wilson Leite, coordenador do Programa Nota Premiada.

O sorteio foi feito pela extração da Loteria Federal na noite da última quarta-feira, 18. O primeiro prêmio é de R$10 mil e os demais de R$1 mil. O programa Nota Premiada foi lançado no dia 18 de setembro regulamentando o sorteio de prêmios para pessoas que solicitarem a nota fiscal dos prestadores de serviços estabelecidos na capital acreana.

O Nota Premiada ganhou adesão popular. Os serviços que podem emitir a NP são de escola/universidade, academia, oficina mecânica, clínica médica, salão de beleza, construção civil, clínica de estética, dedetização, hotel, chaveiro/carimbo, dentista, lavanderia, estacionamento, laboratório, cinema, aula de música, curso de idiomas, autoescola, hospital, clínica veterinária/pet shop, manutenção de computadores, creche, entre outros.

Serão distribuídos até o fim do ano R$ 90.000,00 em prêmios. São sorteados dez prêmios de R$1.000,00 e um de R$10.000,00 por mês, em outubro e novembro. Já em dezembro, serão dez prêmios de R$2.500,00 e um de R$25.000,00. O objetivo do Nota Premiada é estimular as pessoas a pedirem nota fiscal onde normalmente não solicitam e melhorar a arrecadação própria da Prefeitura de Rio Branco. Existem atualmente na capital cerca de 4.000 prestadores de serviços cadastrados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Finanças, que coordena o programa.